Riccione, corsia monte-mare di viale Emilia chiusa per lavori lunedì 2 marzo

Lunedì 2 marzo a Riccione sarà interdetta al traffico veicolare la corsia monte–mare di viale Emilia, nel tratto compreso tra la rotatoria delle Vele, sulla via Flaminia, e la rotatoria degli Atleti, all’incrocio con i viali Po e Cervino. La chiusura, dalle 8 alle 18, si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori di bonifica della sede stradale nei tratti ammalorati dalla presenza degli oltre 70 pini presenti, interventi mirati per garantire la sicurezza della circolazione e la corretta conservazione del manto stradale.

Le operazioni di bonifica, particolarmente rilevanti sotto il profilo tecnico e ambientale, saranno eseguite alla presenza di un agronomo e con il coordinamento dei tecnici comunali dei settori Lavori pubblici e Ambiente. Si procederà a tratti. Il primo sarà quello compreso tra la rotatoria delle Vele e viale Monte Rosa, successivamente gli interventi proseguiranno nel tratto tra viale Monte Rosa e viale Cervino.

A conclusione della fase di bonifica seguiranno i lavori di asfaltatura dell’intero viale, compresa la rotatoria e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e automobilisti per la collaborazione e la comprensione rispetto ai temporanei disagi necessari alla realizzazione di un intervento volto al miglioramento della sicurezza e della qualità della viabilità urbana.