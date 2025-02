Riccione, Coriano e Misano, boom di cani e gatti ma aumentano anche le rinunce di proprietà

RICCIONE. Il canile intercomunale di Riccione lo scorso anno ha preso in carico 213 cani e ha soccorso 223 gatti. Dopo le cure e la permanenza in canile, 139 cani sono tornati dai rispettivi proprietari e 53 hanno trovato una nuova famiglia mentre 63 sono in attesa di essere adottati.

Questi sono alcuni dati che illustrano la fervente attività del canile intercomunale che, gestito dall’associazione K. Lorenz, si occupa dei territorio di 13 comuni convenzionati: Riccione, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

Dei 223 gatti curati dal pronto soccorso del canile, 161 sono stati reintrodotti sul territorio dopo il ricovero, 12 sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre 39, non potendo più vivere in natura a causa del loro stato di salute e fragilità, hanno trovato una famiglia adottiva. I gatti catturati e sterilizzati, rientrati nel piano di prevenzione del randagismo felino, e reintrodotti nel territorio sono stati 384.

La popolazione canina nei tredici comuni convenzionati con il canile intercomunale di Riccione è in aumento. I dati diffusi dall’associazione K. Lorenz parlano di 21.975 cani censiti a fine 2024 (2.247 in più rispetto all’anno precedente). La popolazione canina è concentrata maggiormente a Riccione che registra 6.142 esemplari di cui 521 entrati in famiglia nel corso del 2024. Sul podio delle città con maggior numero di cani si trovano anche Coriano con 2.800 cani censiti (e 374 nuovi ingressi) e Misano Adriatico con 2.448 (e 227 nuovi ingressi). Insomma, nelle tre città la crescita è fra il 9 e il 15%

«Sono in aumento i cani entrati in famiglia - ha spiegato il presidente onorario dell’associazione K. Lorenz, Massimiliano Lemmo - ma sono altrettanto in aumento le rinunce di proprietà. Questo fenomeno è dovuto a varie cause tra cui un mancato percorso consapevole in fase di adozione e di acquisto del cane». Nei tredici comuni convenzionati con il canile, lo scorso anno si sono registrate 39 rinunce di proprietà, un atto legittimato dalla legge italiana che consente ai proprietari di rinunciare al proprio amico a quattro zampe lasciandolo in canile.

A fine 2024 la popolazione felina sul territorio di competenza del canile di Riccione ammonta a 6.783 gatti, 896 in più rispetto all’anno precedente (questo anche grazie a proprietari di gatti contrari alla sterilizzazione che permettono però ai propri animali di circolare liberi sul territorio, spiega il Comune di Riccione), mentre il numero delle colonie feline censite è arrivato a 1.771. Anche per i felini Riccione, Misano e Coriano detengono la popolazione più numerosa. Riccione conta complessivamente 2.053 gatti di cui 1.438 vivono in famiglie e 615 fanno parte delle colonie feline del territorio comunale.