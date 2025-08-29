Riccione. «Coraggio durante l’incendio», elogio al sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale

Il sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale di Riccione ha ricevuto stamattina un elogio ufficiale nella sala di rappresentanza del Municipio per l’eccezionale gestione dell’emergenza incendio del 14 agosto scorso in viale Catullo.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno incontrato personalmente l’agente per esprimergli, a nome della comunità, riconoscenza e apprezzamento per il coraggio e la professionalità dimostrati durante l’intervento sul tetto di un condominio nel centro città.

«Questo riconoscimento testimonia il valore del Corpo di Polizia Locale che si dedica con professionalità alla comunità, dimostrando responsabilità, spirito di servizio e competenze elevate», hanno dichiarato i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

All’incontro erano presenti la comandante Isotta Macini e il vice comandante Vincenzo Giuliani, che hanno espresso l’orgoglio del Corpo per l’operazione. La comandante ha evidenziato come l’operato di Migani, forte di oltre trent’anni di esperienza, rappresenti «un modello per i giovani agenti, incarnando valori fondamentali come coraggio, lealtà e spirito di servizio».

Durante l’emergenza del 14 agosto, il sovrintendente ha coordinato efficacemente le squadre operative, garantendo la sicurezza dei residenti del condominio e degli ospiti di un hotel vicino, in una zona centrale particolarmente delicata nel pieno della stagione turistica.

Il riconoscimento odierno celebra un lavoro quotidiano spesso silenzioso ma che nelle emergenze rivela tutto il suo valore di servizio pubblico, andando oltre il normale senso del dovere.