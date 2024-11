Riccione, controlli straordinari nei parchi e a un gruppo di nomadi

Gli agenti della Polizia locale del Comando intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano continuano il proprio impegno per garantire la sicurezza nelle aree verdi e nei parchi cittadini, con una serie di controlli mirati a contrastare il degrado urbano e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa settimana, è stato attuato un intervento straordinario sul territorio, con l’impiego di agenti anche in abiti civili, per monitorare in particolare i parchi pubblici e gli spazi più esposti a fenomeni di illegalità.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di sei pattuglie e tredici agenti che, coadiuvati dalle unità cinofile (con l’impiego di Ziko e Dark, due pastori tedeschi), hanno controllato le aree verdi più frequentate, le fermate della linea Metromare e le zone adiacenti ai principali parcheggi. L’obiettivo di questi controlli è quello di garantire il necessario presidio di legalità per i cittadini, prevenire il consumo e lo spaccio di droga e contrastare ogni forma di possibile turbativa della tranquillità pubblica.

I risultati dell’attività sono stati concreti: oltre quaranta persone sono state identificate e sono emerse diverse situazioni degne di nota.

Un cittadino moldavo neomaggiorenne è stato trovato in possesso di 17,36 grammi di hashish e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e sottoposta a un test preliminare grazie all’uso di uno strumento appositamente acquistato dalla Polizia locale per facilitare le operazioni (Drug test). Nel parco delle Magnolie è stato trovato un cittadino libico senza permesso di soggiorno, con precedenti penali per spaccio e furto: è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.