Riccione, controlli della Polizia Locale: auto e camper sequestrati

Il controllo del territorio da parte della Polizia locale di Riccione prosegue con rinnovato vigore. Durante l’ultimo fine settimana, il Comando ha intensificato i servizi di vigilanza.

Auto e camper sequestrati

L’efficacia del sistema a “filtro” è emersa chiaramente nel tardo pomeriggio di sabato, quando gli agenti hanno fermato un’Audi A4 con targa rumena. Alla guida si trovava un cittadino rumeno, solo a bordo, risultato essere un già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici per furto e senza fissa dimora. Un controllo capillare sui documenti ha permesso di scoprire che il bollino della revisione estera era stato alterato. L’auto è stata immediatamente sequestrata e si trova tuttora in depositeria, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per uso di atto falso e sanzionato per altre violazioni al codice della strada, sequestrata la carta di circolazione ad auto in custodia presso la depositeria

L’indagine si è subito estesa ai legami dell’uomo, portando gli agenti in viale Romagna, nei pressi del distributore. Qui è stato individuato un camper, anch’esso con targa rumena, utilizzato da una donna legata all’uomo fermato. Il mezzo, segnalato in più occasione dai residenti, è risultato privo di assicurazione e, anche alla luce di violazioni al Codice della Strada rilevati sul mezzo, è stato sequestrato ai fini della confisca definitiva, garantendo così il ripristino del decoro nel quartiere.

Contrasto alle auto “fantasma” e ai pirati della strada

Durante i controlli sono state individuate altre due auto scoperte da polizza, un dato che spesso risulta in diretta relazione con il preoccupante fenomeno dei sinistri con fuga.

Solo nell’ultima settimana, infatti, la Polizia locale è intervenuta su tre incidenti in cui il responsabile si è dileguato (uno dei quali poi individuato dagli agenti); in uno di questi sinistri è rimasto ferito un giovane su un monopattino che si è ritrovato con una gamba fratturata. Il presidio costante serve proprio a intercettare chi circola nell’illegalità: i controlli sono doppiamente importanti perché, oltre a tutelare gli automobilisti onesti, prevengono comportamenti pericolosi. Chi guida un mezzo non assicurato, infatti, è statisticamente più propenso alla fuga in caso di scontro per evitare le pesanti sanzioni, mettendo a rischio l’incolumità altrui.

Alcol al volante: il caso limite nel pomeriggio

Non è mancata l’attenzione alla sicurezza alla guida legata all’abuso di alcol, con un episodio emblematico avvenuto intorno alle17 del venerdì. Un albanese, proveniente da Rimini, dove risiede, è stato fermato con un tasso alcolemico superiore a 1,8 g/l, ovvero oltre tre volte il limite consentito, in pieno giorno. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e il veicolo è stato affidato a un parente. Questo intervento sottolinea come la guardia resti alta in ogni fascia oraria, per garantire che le strade di Riccione rimangano un luogo sicuro per la comunità.