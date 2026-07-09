Riccione, coniugi olandesi fedeli da oltre cinquant’anni: nominati “Ambasciatori nel mondo”

Ci sono legami che superano i decenni e testimoniano il valore più profondo dell’ospitalità romagnola. È il caso dei coniugi olandesi Jan e Nancy Oosterbroek, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la nomina ufficiale a “Ambasciatori di Riccione nel mondo”, un riconoscimento speciale che celebra la loro straordinaria fedeltà alla Perla verde. La pergamena di ringraziamento è stata consegnata dall’assessore al Turismo, Mattia Guidi, direttamente al Trampolines Suite hotel, la struttura che da anni è diventata il loro posto del cuore.

La storia d’amore della signora Nancy, classe 1951, con Riccione ha radici lontane: inizia nel 1968, quando arriva per la prima volta in vacanza insieme ai genitori. Una tradizione di famiglia ereditata e consolidata nel 1974, anno del matrimonio con Jan, nato nel 1944. Da allora la coppia non ha più saltato un appuntamento con la riviera riccionese. Per moltissimo tempo la loro base è stata il camping Adria, tra natura e convivialità all’aria aperta; dal 2011, invece, si sono trasferiti stabilmente al Trampolines. Se un tempo i coniugi preferivano dividere le vacanze tra giugno e settembre, con l’avanzare dell’età hanno scelto di concentrare il soggiorno in un unico, lungo e rigenerante periodo a cavallo tra giugno e luglio.

A spingere Jan e Nancy a tornare ogni anno sono la passione per la buona cucina del territorio e, soprattutto, il calore umano e l’accoglienza che li fanno sentire semplicemente a casa. Nel corso di mezzo secolo la coppia ha stretto legami di profonda amicizia con i negozianti della zona e ha costruito una vera e propria rete internazionale di affetti, ritrovando ogni estate nello stesso hotel e nello stesso periodo storici turisti francesi e tedeschi. Una fedeltà esemplare che la città ha voluto premiare ufficialmente, celebrando due ospiti che incarnano al meglio lo spirito e l’attrattività senza tempo di Riccione.