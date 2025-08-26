Riccione. Confermato il trasporto scolastico per gli alunni di Raibano

Il Comune di Riccione ha confermato il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026, rivolto agli studenti residenti nella zona di Raibano. Il servizio, che garantisce il collegamento con le scuole di via Alghero e Fontanelle, mira a supportare un’area non adeguatamente servita dal trasporto pubblico.

Dettagli del servizio e assegnazione posti

Il trasporto è disponibile per un massimo di 30 studenti. La priorità sarà data alle famiglie residenti a Raibano, a quelle che hanno già usufruito del servizio nell’anno 2024-2025 e ai bambini segnalati dai servizi sociali. I posti rimanenti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande.

Il servizio prevede corse di andata e ritorno, con orari definiti in base all’inizio e alla fine delle lezioni. Durante il trasporto sarà presente un accompagnatore, e i genitori o un loro delegato dovranno accogliere i bambini delle scuole primarie alla fermata.

Costi e modalità di pagamento

La quota annuale di partecipazione è di 198 euro a famiglia. Fanno eccezione gli studenti che frequentavano la scuola Riccione Ovest e sono stati trasferiti al plesso Fontanelle: per loro il servizio resterà gratuito. È possibile richiedere un’esenzione in caso di particolari situazioni familiari, che verranno valutate dai servizi sociali.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online dall’1 al 9 settembre tramite SPID, CIE o CNS, accedendo ai siti web del Comune di Riccione. Le famiglie riceveranno una mail di conferma con le istruzioni per il pagamento.

Investimento e uscite didattiche

Il Comune ha stanziato circa 60.000 euro per questo servizio, che include anche i trasporti per le uscite didattiche delle scuole comunali, garantendo almeno un’uscita per ogni sezione o classe.