Riccione, colpo lampo alla Bper: banditi in tuta da imbianchino legano i dipendenti e fuggono col bottino

Un colpo rapido, chirurgico e studiato nei minimi dettagli. È quello andato in scena intorno alle 13.30 alla filiale Bper di viale Dante a Riccione, dove una banda composta da almeno tre persone è riuscita a intrufolarsi approfittando dell’orario di chiusura al pubblico.

Sorpresi all’interno, i tre dipendenti rimasti si sono ritrovati di fronte uomini con il volto coperto e vestiti con tute da imbianchino, entrati da una finestra sul retro. Nonostante i malviventi non abbiano estratto armi e abbiano rassicurato il personale che nessuno si sarebbe fatto male, hanno comunque bloccato i lavoratori legando loro mani e piedi con delle fascette da elettricista. In appena cinque minuti la banda ha svuotato i contanti dalle casse per poi svanire nel nulla, probabilmente ripassando dalla stessa via d’accesso.

Non appena sono riusciti a liberarsi, i dipendenti hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione, ma dei rapinatori non c’era ormai più alcuna traccia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il bottino, ancora in fase di quantificazione precisa, ammonta a diverse migliaia di euro. Gli investigatori sono ora al lavoro sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca e delle vie limitrofe per individuare i responsabili e capire se all’esterno ci fosse un complice ad attenderli per agevolare la fuga.