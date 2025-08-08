Riccione, “col limite dei 50 all’ora, c’è chi sfreccia ai 120”: il Comune piazza il velox in viale Flaminia

Velocità smodata in un tratto del viale, il Comune di Riccione corre ai ripari. A breve sarà attivo in viale Flaminia il nuovo impianto automatico per il controllo della velocità, nel medesimo luogo in cui ormai da tempo la Polizia locale effettua il controllo presidiato dei transiti, nella cosiddetta “Curva del Fattore”. L’avvio del sistema rappresenta un passaggio significativo del percorso intrapreso dalla città per il contenimento della velocità e la salvaguardia della sicurezza stradale; velocità più basse sono decisive per ridurre la probabilità e la gravità degli scontri stradali. I dati raccolti dal monitoraggio sul traffico evidenziano un diffuso mancato rispetto dei limiti di velocità, nonostante i controlli costanti. Le rilevazioni mostrano che tra il 72% e l’82% dei veicoli supera il limite di 50 km/h, soprattutto nelle ore notturne, con punte che sfiorano o addirittura superano i 120 chilometri orari, come emerso dai controlli.