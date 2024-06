Riccione coi Neri per caso, Dardust&Mirko Casadei, Bosso e Barbieri. Dal 7 luglio ecco le Albe in controluce

Nella cornice unica del mare che prende forma alle prime ore del mattino ogni cosa è differente, i suoni e i colori della natura appena destata creano un palcoscenico unico per le Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione, la rassegna che ogni estate torna a scandire la narrazione in musica della stagione più bella. Alla manifestazione storica capace di attrarre residenti e turisti partecipano artisti di primo piano, diventando nel corso degli anni cifra identitaria dell’estate.

L’edizione 2024 delle Albe in controluce debutta domenica 7 luglio (ore 5.15) sulla spiaggia libera di piazzale San Martino con i Neri per caso, per proseguire il 14 luglio (ore 5.15) sulla spiaggia libera zona 133 di piazzale Vittorini con Dardust e Mirko Casadei (evento realizzato in collaborazione con Balamondo World Music Festival che fonderà le atmosfere eteree del compositore a quelle popolari della orchestra folk) e il 28 luglio (ore 5.30) alla spiaggia Le Palme 88-89, con Fabrizio Bosso, uno dei più apprezzati trombettisti del panorama jazz italiano, insieme con Julian Oliver Mazzariello, al pianoforte, nel suggestivo spettacolo dal titolo “Il cielo è pieno di stelle”. Il quarto e ultimo appuntamento dell’edizione 2024 è in programma domenica 4 agosto (ore 5.45) alla Golden Beach Spiaggia 75, con il compositore napoletano Joe Barbieri, in “Vulío”.