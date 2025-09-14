Riccione. Cocaina nascosta nella custodia degli auricolari: arrestato un 24enne

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino albanese di 24 anni, disoccupato e domiciliato presso una struttura alberghiera di Riccione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre camminava spingendo una bicicletta in una strada vicina al lungomare di Riccione, in prossimità del confine con Miramare. Accortosi della presenza della pattuglia, ha interrotto bruscamente una videochiamata in corso sul proprio smartphone e ha cambiato improvvisamente direzione, nel tentativo di evitare il controllo.

Fermato poco distante, durante le procedure di identificazione il 24enne ha mostrato nervosismo rifiutando ripetutamente le chiamate in arrivo sul cellulare. Questo comportamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. La ricerca ha portato al rinvenimento di tre dosi di cocaina nascoste nella custodia degli auricolari AirPods e di 880 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, custoditi nel portafogli.

L’ispezione è stata successivamente estesa al domicilio dell’uomo, dove i militari hanno scoperto, all’interno di una pochette occultata nel vano delle tapparelle, un calzino annodato contenente due involucri di cocaina avvolti in pellicola trasparente per un peso complessivo superiore ai 200 grammi. Insieme alla droga sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un rotolo di buste in cellophane con ritagli già preparati e un paio di forbici.

Tutto il materiale stupefacente, gli strumenti per il confezionamento e la somma di denaro, ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita, sono stati posti sotto sequestro.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria di Rimini. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 24enne il divieto di dimora nella regione Emilia-Romagna e in qualsiasi altro comune situato entro 500 chilometri da Rimini.