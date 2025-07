Riccione, Clara si esibisce all’Aquafan

RICCIONE. Ospite al Maxibon Day di Aquafan, mercoledì la cantante, attrice e modella Clara si è esibita al parco acquatico di Riccione. «Sono molto felice di come stia andando la mia estate», ha detto, «per il mio nuovo singolo. Per tutto. E sono felice di essere di nuovo qui all’Aquafan, ci si sente a casa. Sono molto legata a Riccione. Ci ho trascorso tanto tempo, ho fatto tantissime serate qui”. La cantante, attrice e modella, si è presentata sul palco della Piscina Onde.

Gli eventi targati Aquafan continuano per tutta l’estate. Oggi, 31 Luglio, torna la giornata ‘The Long Sunset’ con parco aperto no stop dalle 10 alle 23:30 (scivoli aperti fino alle 23). Alle 20:30 spazio alla rassegna Beat Night con cinque giovani dj della scuola Rimini Deejay Academy, grazie alla partnership con Alpha Theta e Pioneer Dj, che mira a valorizzare i giovani artisti della consolle. Questa sera ad esibirsi saranno gli allievi riminesi e lo faranno direttamente sotto gli scivoli, con consolle portatili, tra effetti speciali e splendidi giochi di luce. Ogni scivolo diventa una pista da ballo con effetti speciali.

La musica torna protagonista in Piscina Onde Martedì 5 Agosto con il festival Maxibon Music Wave. Ospiti della giornata alle 14.30 in Piscina Onde, Les Votives, reduci da X Factor 2024. Il trio composto da Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Maria Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso), sta conquistando palcoscenici importanti, anche internazionali. Porteranno all’Aquafan il loro stile unico e la loro energia. Il loro sound è un mix interessante che fonde le influenze musicali degli anni ‘60 e ‘70 (citano leggende come The Beatles, The Rolling Stones e David Bowie) con il rock moderno, prendendo ispirazione anche da band contemporanee come gli Arctic Monkeys, The Black Keys e Kasabian.