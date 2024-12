“Riccione Città Solare”: via libera della giunta, cittadini, imprese e associazioni invitate a partecipare

Il Comune di Riccione compie un passo fondamentale verso la sostenibilità energetica e ambientale con il lancio del progetto “Riccione Città Solare”. Questa iniziativa ambiziosa mira a trasformare la città in un modello di innovazione e consapevolezza, incentivando l’uso di energie rinnovabili, riducendo la povertà energetica e promuovendo la partecipazione attiva della comunità nella transizione ecologica, migliorando al contempo la qualità della vita di cittadini e imprese.

La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutta la comunità per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità: “Riccione vuole essere una città pioniera nella transizione energetica, dimostrando che un approccio sostenibile e inclusivo è possibile e vantaggioso per tutti. Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per coniugare tutela ambientale, innovazione tecnologica e benessere sociale. Invitiamo tutti i cittadini e le imprese a unirsi a noi in questo percorso per costruire insieme il futuro della nostra città.”

“Riccione Città Solare” mira a rendere la città un punto di riferimento per la produzione e l’uso di energia rinnovabile, abbattendo la dipendenza dalle fonti fossili e riducendo le emissioni di CO2. Il progetto si rivolge direttamente a cittadini, imprese e attività commerciali, invitandoli a unirsi in Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), realtà che consentono di produrre e condividere energia pulita a livello locale, abbattendo i costi energetici e favorendo una maggiore equità.

L’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, presentando l’atto di indirizzo “Riccione Città Solare” alla giunta ha evidenziato l’impatto concreto che questo progetto potrà avere sul territorio: “Con ‘Riccione Città Solare’ vogliamo non solo ridurre le emissioni di CO2 e abbattere i costi energetici, ma anche creare una rete solida di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni. La sostenibilità non è un obiettivo individuale, ma una sfida collettiva. Sono convinto che la nostra città abbia tutte le potenzialità per diventare un modello virtuoso a livello nazionale”.

Il progetto pone particolare attenzione alle nuove generazioni. Attraverso programmi educativi nelle scuole, l’Amministrazione intende sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’efficienza energetica e dell’uso consapevole delle risorse, preparando cittadini responsabili per il futuro.

A luglio 2024, il Comune ha già avviato la prima Comunità energetica rinnovabile in collaborazione con la Polisportiva comunale, e ora punta ad ampliare questa esperienza coinvolgendo sempre più soggetti sul territorio. Per incentivare la partecipazione, l’Amministrazione premierà i cittadini e le imprese che presenteranno progetti innovativi con il titolo simbolico di “Costruttori della Città Solare di Riccione”, un riconoscimento morale per chi contribuirà al miglioramento della qualità della vita sul territorio.

Tutti i cittadini, le imprese e le realtà associative interessate sono invitate a partecipare attivamente, presentando le proprie idee e progetti per contribuire alla realizzazione di una Riccione sempre più sostenibile. Le modalità di adesione e le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.