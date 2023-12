Riccione, Circolo Arci Alba: per altri tre anni concessione prorogata dal Comune

Il Comune rinnova a Arci Alba la concessione d’uso del fabbricato di viale Oriani. Il complesso sarà destinato ad attività culturali, ricreative o sportive a beneficio della comunità.

La storia

L’immobile situato in viale Oriani 5, all’angolo con viale Boccaccio, è stato donato al Comune di Riccione dagli eredi di Carlo Savioli nell’ottobre del 1991, a condizione che fosse mantenuta in perpetuo la destinazione allo svolgimento di attività culturali, ricreative o sportive pubbliche affidandone la gestione ad associazioni, fondazioni ed istituzioni. Vietata invece ogni attività commerciale a scopo di lucro, ad eccezione di quelle connesse con le attività legate al tempo libero.

Il giro di boa arriva neanche un mese dopo con l’affitto della struttura al circolo Arci Alba. Un accordo rinnovato negli anni fino alla gara informale indetta nel 2022 e andata deserta, come quella avviata nei giorni scorsi, in quanto non sono pervenute offerte nei termini previsti.

Un flop che ha spinto i vertici del circolo Arci Alba a tornare alla carica il 13 dicembre scorso, chiedendo il rinnovo del contratto per tre anni, senza aumento del canone e senza applicazione dell’indice Istat. Il motivo? L’associazione non è in grado di sostenere incrementi avendo affrontato spese di manutenzione e migliorie dal 1991 a questa parte.

Da qui l’accordo stretto con il Comune, visto che per due anni consecutivi, nel 2022 e 2023, le gare indette ad un canone di 9mila euro per la durata di un triennio sono andate deserte. Il Comune di Riccione intende quindi valorizzare l’immobile senza interrompere l’opera del circolo ricreativo per garantire punti di aggregazione a servizio della collettività.

A mettere nero su bianco l’intesa, con scadenza al 31 dicembre 2026 e un affitto da 7500 euro all’anno, è la deliberazione di giunta comunale numero 297 del 21 dicembre scorso.

L’integrazione al centro

Spiega l’assessore ai lavori pubblici, Simone Imola: «Abbiamo deciso di prorogare a Arci Alba per un ulteriore triennio la concessione del fabbricato che sorge in viale Oriani 5 all’angolo con viale Boccaccio. Il complesso sarà destinato a attività culturali, ricreative e sportive a favore della comunità, dai più giovani sino agli anziani».

Scendendo nei dettagli, «la struttura si trova di qua del Marano e ospita molti residenti per tutto l’anno ma anche altrettanti turisti d’estate. Un fiore all’occhiello irrinunciabile – conclude l’assessore Imola – per la socializzazione e l’inclusione intergenerazionale».