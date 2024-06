Riccione, Cinè 2024 dal 29 giugno al 5 luglio

Torna a Riccione, dal 29 giugno al 5 luglio, la 13esima edizione di Ciné-Giornate di cinema, il più grande evento dell’industria cinematografica italiana. Oltre alle convention delle società di distribuzione, riservate ai professionisti del settore, Ciné mantiene un’anima di festa con un ricco calendario di anteprime, incontri e appuntamenti rivolti al pubblico e ai giovani.

Dal 29 giugno, infatti, la kermesse porterà a Riccione gli eventi di “Ciné in città” nell’arena a cielo aperto in piazzale Ceccarini, mentre “CinéCamp – Giffoni” proporrà un palinsesto speciale per i più giovani. Il programma definitivo sarà svelato nei prossimi giorni.

“Ciné è uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto della nostra città che unisce intrattenimento, cultura e approfondimento, con un occhio particolare riservato alle nuove generazioni - ha commentato la vicesindaca e assessora alle Politiche giovanili e alla Cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa -. Ciné, grazie alle sue numerose iniziative aperte a tutti, si rivolge non solo ai ragazzi, che vengono coinvolti nella valorizzazione della loro creatività, ma anche tutta la città e i suoi ospiti”.

“Ciné in città”: film, eventi e ospiti del cinema italiano per il grande pubblico

Dal 29 giugno al 4 luglio, l’arena di piazzale Ceccarini ospiterà ogni sera proiezioni accompagnate da talk con i volti noti del nostro cinema, offrendo una settimana di cinema gratuito e aperto a tutti. Tra gli appuntamenti di punta, nella serata di giovedì 4 luglio sarà assegnato il prestigioso Premio ANICA 80, istituito in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione dell’associazione, attribuito a importanti film della scorsa stagione cinematografica. Torneranno ad animare l’arena di piazzale Ceccarini anche le serate organizzate in collaborazione con il magazine digitale di cinema e serie Hot Corn, che nell’ambito della manifestazione assegnerà gli Hot Corn Awards, ovvero i premi a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso della stagione. Ogni serata avrà un protagonista che incontrerà il pubblico in un talk, e presenterà un film scelto tra i più rappresentativi della sua carriera.

CinéCamp - Giffoni a Riccione: il cinema per gli under 18

Prosegue la sezione speciale di Ciné dedicata ai giovani che anche quest’anno offrirà un’opportunità unica per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni di immergersi nel mondo del cinema, grazie alla collaborazione con il celebre Giffoni Film Festival.

Giunto alla quinta edizione, “CinéCamp - Giffoni a Riccione” si terrà dal 2 al 5 luglio con oltre 150 giovani partecipanti da tutta Italia: quattro giorni di proiezioni dei migliori film per i giovani selezionati dal team di Giffoni, per approfondire tematiche legate all’adolescenza e al mondo attuale, e una serie di laboratori sui mestieri del cinema.

Il programma di workshop di quest’anno vanta la presenza di importanti realtà del panorama italiano, tra cui Mad Entertainment per un laboratorio di animazione in stop-motion tenuto da Marino Guarnieri, tra i registi del film di animazione “Gatta Cenerentola” (David di Donatello per migliori effetti digitali), e Ottoemezzo Factory, che coinvolgerà i partecipanti in un laboratorio di realizzazione di un trailer cinematografico. Spazio anche alla recitazione con il workshop tenuto dalla Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, prima scuola di Cinema in Emilia- Romagna.

Non mancheranno, inoltre, laboratori di progettazione di campagne promozionali e di marketing dei film tramite l’utilizzo dei social network. Ad arricchire il programma, i consueti “Meet the Star”, ovvero gli incontri con le stelle del cinema, in cui i giovani partecipanti potranno incontrare, ascoltare e porre domande ad attori e attrici, registi e personalità di spicco del mondo del cinema.

Ciné - Giornate di cinema: la manifestazione business per scoprire il cinema che verrà

Le principali società di distribuzione italiane e le major internazionali si riuniscono a Riccione per presentare in anteprima le novità della prossima stagione cinematografica, con i volti principali del cinema italiano. Dal 2 al 5 luglio, il programma business, riservato agli addetti ai lavori, si svolgerà al Palazzo dei Congressi con le convention di 01 Distribution, Bim, Eagle Pictures, I Wonder, Lucky Red, Medusa Film, Piperfilm, Universal Pictures, Vision Distribution, Warner Bros e The Walt Disney Company, a cui si aggiungono le presentazioni dei listini di Adler Entertainment, Europictures, Fandango, Notorius Pictures, Officine Ubu, Piperfilm, Plaion, Vertice 360 e Wanted Cinema, che si susseguiranno sul palco di fronte a 1.400 professionisti del settore.