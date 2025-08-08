Riccione, chiuso un bagno al mare pieno di irregolarità: il titolare rischia una multa fino a 100mila euro

  08 agosto 2025
I Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini, hanno sospeso temporaneamente l’attività di uno stabilimento balneare di Riccione per numerose irregolarità rilevate, quali la cattiva gestione dei locali aventi impianti elettrici non a norma, la presenza di cavi di tensione esposti in prossimità di oggetti infiammabili e una inadeguata disposizione degli elettrodomestici all’interno dei locali cucina e magazzino non funzionale ad una eventuale evacuazione in caso di emergenza.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le irregolarità riscontrate possono essere comminate sanzioni fino ad un massimo di 100.000 euro.

