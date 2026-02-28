Riccione, chiude lo Studio 5.4: “Inverno difficile, il centro soffre”

Dopo nove anni di attività si chiude una delle realtà della movida del centro di Riccione: lo Studio 5.4. Il bar e locale serale di viale Corridoni, parallela a viale Ceccarini, abbassa la saracinesca. A comunicarlo è il titolare Alessandro Greco, che parla di una decisione maturata nel tempo: «Con grande dispiacere cedo l’attività per un cambio di progetto di vita». Una scelta che ha motivazioni personali e imprenditoriali, ma che si inserisce anche in un contesto reso più complesso dalle trasformazioni in corso nel cuore della città.

