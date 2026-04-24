Riccione, Chiara, quinta elementare, scrive un piccolo tema sullo Space. Il locale: “Grazie, ci hai emozionato”

Un “articolo” a scuola che spiazza più dei numeri. Nel suo tema su Riccione, Chiara, 10 anni, inserisce tra i simboli della città anche lo Space, citando il recente 26° posto nella classifica mondiale di Dj Mag e definendolo il miglior club italiano. Così accanto alle “bellezze” cittadine compare anche un locale notturno. Un elemento che ha colpito lo stesso patron Fabrizio De Meis, che nei giorni del “premio” aveva parlato sul Corriere Romagna di «risultato straordinario» per il club riccionese. Proprio questa naturalezza ha colpito il patron dello Space, che ha voluto rispondere con una lettera indirizzata a Chiara e alla sua classe: «Sapere che nel tuo tema hai deciso di parlare di noi ci ha profondamente emozionato», scrive, sottolineando come non fosse mai accaduto che una bambina così giovane citasse la discoteca in un compito scolastico. Da qui anche l’invito a visitare la struttura, per vedere da vicino cosa c’è dietro a una realtà di questo tipo. Un episodio curioso che restituisce un dato: tra i riferimenti con cui si racconta la città, oggi entra anche la rivoluzione del clubbing.