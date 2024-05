Riccione, centri estivi e ragazzi con disabilità: come accedere ai contributi del Comune

La Giunta comunale di Riccione ha approvato le linee di indirizzo per sostenere la partecipazione dei bambini dai 6 ai 17 anni con disabilità ai centri estivi accreditati 2024 con lo stanziamento di 75mila euro. Con l’arrivo della nuova stagione estiva e la sospensione delle attività scolastiche, si rinnova l’esigenza di dare una continuità educativa e sociale ai bambini, in modo particolare ai bambini con disabilità per i quali la socialità diventa fondamentale per la loro crescita psicofisica e sociale.

Il Comune di Riccione intende così garantire ai bambini e ai ragazzi con disabilità, residenti nel territorio comunale, l’inclusione e la frequenza dei centri estivi organizzati dai gestori accreditati del Distretto di Riccione. Per garantire un servizio efficace e adeguato ad accogliere i bambini con disabilità e far fronte ad ogni loro esigenza, il Comune di Riccione mette a disposizione delle famiglie un contributo economico volto a sostenere il necessario supporto educativo individuale durante la frequenza dei centri estivi.

In questa ottica il Comune di Riccione intende valorizzare il tempo extra scolastico dei bambini e degli adolescenti come occasione di crescita individuale e di sviluppo dell’autonomia personale e della vita di gruppo, come momento privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità e dell’integrazione.

Il bando per richiedere l’accesso al contributo sarà pubblicato alla pagina www.comune.riccione.rn.it/contributi-alle-famiglie indicativamente dal 20 maggio.