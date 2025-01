Riccione, cene archeologiche: a Palazzo del Turismo protagonista l’Iran

La cena include piatti deliziosi come le frittelle di ceci e cipolla, bolani di patate ed erbette con salsa allo yogurt e sfoglie di pane lavash al cardamomo. Non mancheranno le specialità come il kabuli palaw di pollo e riso in agrodolce con uvetta e mandorle, kofta di vitello servite con verza bianca e kefir alla menta, kebab di agnello alla brace accompagnato da salsa piccante e chutney al curry. Per partecipare alla cena del 2 febbraio è necessario prenotarsi presso il Museo del territorio entro giovedì 30 gennaio con un contributo di 28 euro a persona.