Riccione celebra la Bandiera Blu 2026: giovedì la cerimonia

Giovedì 26 giugno alle ore 17, in piazzale San Martino, Riccione celebra ufficialmente il conferimento della Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che eccellono per qualità ambientale e sostenibilità. Alla cerimonia parteciperanno cittadini, operatori balneari e associazioni di categoria.

Il vessillo premia oltre trenta indicatori, dalla qualità delle acque di balneazione alla gestione dei rifiuti, dalla mobilità sostenibile all’accessibilità delle spiagge. L’edizione 2026 ha un valore aggiunto: inaugura il biennio di transizione verso i nuovi standard internazionali della FEE, nell’ambito del quale Riccione ha presentato il proprio Piano di azione per la sostenibilità ambientale 2026-2028, con interventi su clima, mobilità dolce, efficientamento energetico e tutela delle risorse naturali.

“Questo riconoscimento non certifica solo la qualità delle nostre acque, ma premia una visione complessiva della città fondata sulla sostenibilità e sulla responsabilità verso il patrimonio naturale” dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. “È il risultato di un impegno condiviso tra istituzioni, operatori e cittadini.”