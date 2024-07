Riccione celebra i 70 anni di Romagna Mia, “come la piadina, è il nostro pane quotidiano”

Il profumo della piadina appena cotta e per sottofondo la melodia di una canzone senza tempo: ieri sera, la folla di piazzale Ceccarini è stata visibilmente conquistata da “Riccione Dama Balera. Tu sei la stella, tu sei l’amore”, l’evento che ha celebrato i 70 anni dell’iconica canzone di Secondo Casadei, “Romagna mia” insieme al prodotto culinario più amato del nostro territorio.

“La tradizione e la semplicità nel vedere le ‘azdore’ preparare la piadina, e poi ‘Romagna mia’ che è come il nostro pane quotidiano... ecco, queste sono due cose di cui non possiamo fare a meno”, ha evidenziato la star del liscio Roberta Cappelletti, “perché questa canzone ci rappresenta ovunque. Nella sua semplicità ci trasmette nostalgia e allegria, perché unisce e crea aggregazione”.

Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei e ospite della serata, ha poi evidenziato un altro elemento caratteristico del territorio, l’operosità dei romagnoli, capaci di “sfoderare la positività soprattutto nei momenti di difficoltà” e ha anche ricordato i “ragazzi del fango” che durante l’alluvione dello scorso anno, hanno cantato “Romagna mia”, abbracciando la gente in musica e portando gioia a tutti”.

La serata di “Riccione Dama Balera” è iniziata con la dimostrazione pratica della preparazione della piadina: le “azdore” romagnole di Food in Tour hanno elargito preziosi consigli ai tanti curiosi che hanno potuto letteralmente mettere le mani in pasta e carpire i segreti per realizzare un cibo semplice ma speciale.

Dopo l’opening dei Vulva de Leyva, il giovane gruppo che interpreta la musica tradizionale romagnola con una ricerca artistica innovativa e il cui brano “Dama Balera” ha dato il nome all’evento, è iniziato il concerto di Roberta Cappelletti. La grinta, la simpatia e la bellissima voce della grande cantante del liscio, accompagnata dai bravissimi componenti della sua Orchestra, hanno conquistato il pubblico che ha ballato sulle note di celebri polke e mazurke, insieme ai ballerini in costume, trasformando piazzale Ceccarini in una vera balera a cielo aperto.

Alla serata, condotta da Simona Mulazzani di Icaro Tv, hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Mattia Guidi del Comune di Riccione e l’assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, i quali hanno evidenziato l’importanza di un evento che celebra il territorio e la tradizione.

“Riccione Dama Balera. Tu sei la stella, tu sei l’amore” è un progetto promosso e curato dall’assessorato al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con Geat e Costa Hotels Riccione che in questa occasione ha festeggiato i 25 anni di attività.