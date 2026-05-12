Riccione, cede la branca di un tiglio per il forte vento: strada chiusa temporaneamente

RICCIONE. Un intervento d’urgenza è scattato questa mattina in viale Vittorio Emanuele II dove, poco dopo le ore 10, le forti raffiche di vento hanno causato il cedimento di una grossa branca di un tiglio situato proprio di fronte alla sede del municipio. Il distacco ha interessato una porzione significativa della pianta, che è precipitata sulla carreggiata occupando gran parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno disposto la chiusura momentanea del tratto di strada sia al traffico veicolare che a quello pedonale per garantire l’incolumità pubblica. Contemporaneamente, le squadre dei giardinieri di Geat si sono messe al lavoro per sezionare e rimuovere la parte della pianta rimasta danneggiata, così da liberare il viale dai detriti nel minor tempo possibile.

Il Comune comunica che la circolazione potrà tornare alla normalità non appena la strada sarà stata completamente sgomberata e rimessa in piena sicurezza dai tecnici specializzati. Nel frattempo, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti all’aperto in presenza di raffiche di vento particolarmente intense. Si ricorda che per la giornata di oggi la Protezione civile della Regione Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla.