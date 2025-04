Riccione, case in affitto e contributi regionali, ecco la graduatoria

Il Comune di Riccione comunica l’approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi del Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il fondo, regolamentato dalla deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1620/2024, prevede l’erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari in difficoltà economica per il pagamento del canone di locazione.

A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico distrettuale e della raccolta delle domande tramite la piattaforma regionale dal 19 settembre al 15 ottobre scorso, il Comune di Riccione, in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario, ha concluso l’istruttoria, verificato le domande pervenute e approvato la graduatoria definitiva. Sono state 506 le domande ammissibili e 276 quelle escluse.

Dopo la fase di valutazione e gli eventuali ricorsi esaminati, il fondo regionale di 274.690,54 euro è stato ripartito tra i Comuni del Distretto in base alle richieste pervenute e ai criteri di assegnazione stabiliti. I contributi saranno erogati ai primi 170 beneficiari in graduatoria, con un importo massimo di 1.500 o 2.000 euro a seconda dell’incidenza del canone sul reddito familiare.

L’elenco completo delle domande ammissibili e non ammissibili è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it (sezione “Notizie in evidenza”). I Comuni del Distretto procederanno ora alla presa d’atto della graduatoria e all’erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari.

I fondi sono stati così ripartiti tra i Comuni del Distretto: Riccione 109.082 euro, Cattolica 41.745 euro, Misano Adriatico 39.732,50 euro, San Giovanni in Marignano 25.730,04 euro, San Clemente 13.965 euro, Coriano 13.225 euro, Morciano di Romagna 10.586 euro, Montescudo-Montecolombo 6.915 euro, Saludecio 3.990 euro, Sassofeltrio 4.050 euro, Montegridolfo 2.700 euro, Montefiore Conca 1.650 euro e Mondaino 1.320 euro.