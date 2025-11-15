Riccione capitale delle freccette

Questa mattina al Playhall è iniziato il 39esimo Campionato nazionale a squadre di freccette, la massima competizione italiana di questo sport. È la prima giornata di un weekend che trasforma Riccione nella capitale italiana dei dardi, con atleti provenienti da gran parte delle regioni del Paese.

Alle 10 sono iniziate le sfide tra le 36 squadre qualificate, tutte in corsa per il titolo di Campione d’Italia 2025 e per l’accesso alla Champions League di freccette. La giornata è dedicata al tabellone eliminatorio, fino agli ottavi di finale.

Domani, domenica 16 novembre, si svolgerà la fase decisiva con quarti, semifinali e finalissima, che decreteranno la squadra vincitrice. L’attesa è alta per il livello tecnico delle formazioni presenti, considerate tra le migliori mai riunite in una competizione nazionale.

Il weekend ospita anche il torneo interregionale di B-Cup, riservato alle dodici squadre non qualificate alle finali nazionali ma selezionate attraverso i circuiti regionali.

La cerimonia di premiazione è prevista domenica alle 18:30 al palazzetto riccionese. L’ingresso è gratuito per assistere alle gare di uno degli eventi più importanti della stagione federale.