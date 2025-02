Manutenzione degli asfalti e dei marciapiedi, riqualificazione e realizzazione di infrastrutture stradali e piste ciclabili: sono gli interventi che attualmente interessano oltre 10 cantieri stradali a Riccione. In una nota il Comune ha fatto il punto della situazione. “Riccione è un cantiere aperto per il futuro della città. Gli interventi in corso e quelli che stanno per partire rispondono a un piano mirato al miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e del decoro urbano. Dalla manutenzione degli asfalti e dei marciapiedi alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie e ciclabili, ogni progetto è pensato per rendere Riccione sempre più accogliente, vivibile e moderna - sottolineano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Il rifacimento della rete idrica, il potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche e la realizzazione di nuove aree di sosta, come il parcheggio dell’ospedale Ceccarini, sono interventi concreti per rispondere alle esigenze di residenti, turisti e lavoratori. Continuiamo a investire sulla qualità della vita. Siamo consapevoli che i lavori in corso possono causare alcuni disagi, ma siamo certi che i benefici per la città saranno significativi e duraturi”.

I cantieri stradali in corso

È in corso in questi giorni il rifacimento degli asfalti nei viali Todi, Cagliari, Basilicata, Tropea e San Domino e la manutenzione dei marciapiedi lungo viale Bologna e viale Ceccarini lato monte. Nel Giardino Perlasca (tra piazza XX Settembre e viale Castrocaro) si sta realizzando una pista ciclabile con pendenza a norma per garantire l’accesso alle persone con disabilità. La ciclabile collega viale XX Settembre con viale Montebianco e si collegherà successivamente con il tratto verso il centro sportivo Nicoletti.

Il rinnovo degli acquedotti

Proseguono i lavori per la rete acquedottistica in viale Righi che, eseguiti da Hera, saranno terminati entro la primavera. Gli interventi andranno a completare il programma di riqualificazione del viale che ha già visto la predisposizione della nuova illuminazione pubblica e gli interventi sulla rete fognaria. I lavori termineranno con la nuova asfaltatura.

La nuova rotatoria

In zona Marano vanno avanti i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra viale D’Annunzio e viale Angeloni che saranno terminati entro la prossima primavera, portando alla realizzazione di un’importante infrastruttura stradale, ingresso a nord della città.

I lavori al porto

Termineranno prima dell’estate i lavori su viale Parini, lungo il porto canale. Dopo il completamento delle opere che hanno interessato lo scorso anno viale Bellini, i lavori di riqualificazione lungo il porto canale stanno riguardando il lato opposto nel tratto compreso tra viale Dante e viale D’Annunzio. Gli interventi sono stati svolti in due stralci: il primo ha visto la realizzazione di un muretto di contenimento delle piene duecentennali mentre il secondo sta interessando la messa in posa della pavimentazione, dell’illuminazione, del verde pubblico e degli arredi. L’intervento ora in corso completerà il primo stralcio del progetto di riqualificazione del porto canale di Riccione che restituirà alla città la bellezza e la massima fruibilità di uno dei suoi luoghi simbolo più suggestivi.

Il parcheggio dell’ospedale Ceccarini

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico presso l’ospedale Ceccarini, lato viale Frosinone. Il progetto, pensato per migliorare l’accessibilità all’ospedale, prevede la creazione di 84 nuovi posti auto, con aree dedicate a persone con disabilità, donne in gravidanza e veicoli elettrici per i quali sono previste colonnine di ricarica. Il progetto include l’ampliamento del marciapiede e la creazione di una pista ciclabile protetta, che si collegherà a quella di viale Ceccarini, per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

I cantieri al via nelle prossime settimane

Al fine di promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni saranno installate altre due nuove infrastrutture di ricarica, il cui inizio lavori è previsto nelle prossime settimane. Il progetto delle due postazioni, sarà realizzato con il contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dell’Unione Europea e verranno ubicate presso la sede del Comune di Riccione (viale Vittorio Emanuele II, 2) e presso la sede della Polizia locale (viale Empoli, 31).

Nuovi marciapiedi in viale D’Annunzio

Nei primi giorni del mese di marzo partiranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi nel tratto di viale D’Annunzio compreso tra piazzale Azzarita e il porto canale. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che coinvolge anche il quartiere Alba. La prima fase interesserà il lato mare, nel tratto che da via Zandonai arriva fino a piazzale Azzarita. I lavori prevedono il rifacimento del marciapiede con l’adeguamento per favorire il passaggio delle persone con disabilità, la piantumazione degli alberi dove mancanti, la realizzazione dei nuovi allacci per gas, acqua e luce a servizio di abitazioni, esercizi commerciali e strutture ricettive, oltre alla posa della nuova illuminazione pubblica. I lavori proseguiranno fino all’inizio dell’estate per poi riprendere in autunno.

Nuova passeggiata al Marano

In aprile, in zona Marano, a completamento dei lavori per la realizzazione della rotatoria di viale Angeloni, prenderà il via l’intervento per il rifacimento della passeggiata e l’innesco della ciclabile sulla Ciclovia adriatica nel tratto compreso tra la nuova rotatoria e il ponte sul Marano.

Nuovi interventi al via per i quartieri Fontanelle e San Lorenzo

Nei prossimi mesi, in collaborazione con Hera prenderà il via un importante intervento di ammodernamento della rete idrica nel quartiere Fontanelle a mare, nell’area compresa tra i viali Cellini e Michelangelo. Il progetto prevede il rifacimento dell’intero reticolo di tubazioni, garantendo una rete più efficiente e moderna. Al termine dei lavori, l’amministrazione comunale procederà con la riqualificazione del quartiere, migliorando la sicurezza e il decoro urbano. Anche il quartiere San Lorenzo sarà interessato da interventi di riqualificazione: a breve partiranno i lavori di asfaltatura in diverse zone, in particolare per tutta l’area a mare di viale San Lorenzo (dove sono già stati rifatti gli acquedotti) per migliorare la viabilità e rendere le strade più sicure e accessibili per residenti e visitatori.

Nuovo collettore delle acque meteoriche tra viale Bressanone e viale Venezia