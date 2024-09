Riccione, canile intercomunale: via ai lavori di adeguamento

L’amministrazione comunale di Riccione ha affidato la gestione del canile intercomunale all’associazione K Lorenz, per cinque mesi, dopo che la gara era andata deserta. Sono contestualmente partiti anche i lavori di manutenzione straordinaria del Canile intercomunale alla ditta AZeta Misano, con sede a Misano Adriatico. L’intervento, del valore complessivo di 57.518,39 euro (Iva inclusa), sarà realizzato per migliorare e mettere in sicurezza la struttura, adeguandosi ai criteri stabiliti dalla Regione Emilia Romagna.

I lavori includono il ripristino e la sistemazione dei box per i cani, con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort degli spazi. Saranno realizzate nuove aree di sgambamento, fondamentali per permettere agli animali di muoversi liberamente e svolgere attività fisica in un ambiente sicuro.

Inoltre, verrà effettuata la posa in opera di piante, che contribuiranno a rendere l’area più ombreggiata e accogliente, migliorando le condizioni ambientali del canile.

Una parte dei costi è coperta dalla Regione Emilia-Romagna grazie a un contributo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale, che sostiene i progetti di adeguamento per canili e gattili pubblici.

“L’amministrazione comunale - argomenta l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - ringrazia Aspes per la gestione-ponte effettuata negli ultimi anni, che ha dato il tempo per definire, condividere e sottoscrivere con i comuni della zona sud della Provincia una convenzione unitaria per la gestione associata della struttura. Gli uffici del Servizio Ambiente hanno contestualmente predisposto i capitolati e gli atti necessari per l’adeguamento e messa in sicurezza del canile, in collaborazione con Ausl e con l’associazione K.Lorenz. L’amministrazione considera questi lavori prioritari, non solo per garantire la sicurezza e il benessere degli animali, ma anche per migliorare il servizio offerto alla comunità”.