Riccione, cane muore di stenti: denunciato il proprietario

Nei giorni scorsi, le Guardie Zoofile di “Fare Ambiente” sono intervenute nel Comune di Riccione in seguito ad una segnalazione di maltrattamento di animali arrivata al numero WhatsApp 370.3131006. Nello specifico, veniva segnalata la presenza di un cane in grosse difficoltà e presumibilmente malato. La pattuglia intervenuta contattava nell’immediato il proprietario del cane, poiché assente al momento del controllo, e sollecitava lo stesso a portare immediatamente l’animale presso il proprio veterinario. Il proprietario, ha quindi portato l’animale presso una clinica veterinaria della Valconca, ma il povero cane è giunto in condizioni disperate.

I veterinari, nonostante due giorni di intensi sforzi per tentare di salvare la vita al cane non sono riusciti a salvarlo. Lo stesso, infatti, sin dal momento del ricovero risultava essere in condizioni disperate. Le Guardie Zoofile, appresa la notizia hanno immediatamente provveduto a sequestrare l’animale e a metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Giovedì scorso il proprietario, un sessantenne di Riccione veniva denunciato a piede libero per i reati di uccisione di animale derivante dal maltrattamento.