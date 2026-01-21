Riccione candidata a Capitale del Mare: il Comune investe 5,5 milioni VIDEO

Con la consegna ufficiale del dossier di candidatura, avvenuta nella giornata di ieri, il Comune di Riccione entra nel vivo della competizione per il titolo di Capitale italiana del mare 2026. Il progetto, intitolato significativamente “RIC26: un tuffo nel sogno”, propone una visione in cui mare e città generano un modello nazionale di sostenibilità e rigenerazione. La proposta poggia su un piano economico solido, con un importo complessivo di 5.500.000 euro, garantito dal bilancio di previsione comunale, risorse regionali e partenariati pubblico-privati. Tali risorse sono destinate a interventi strategici di trasformazione urbana e infrastrutturale che vedranno, nel corso del 2026, la realizzazione del nuovo Lungomare del Sole, la creazione di un affaccio panoramico sul lungocanale del porto e l’attuazione di un piano di opere “verdi-blu” per il rafforzamento della resilienza costiera. Gli investimenti permetteranno inoltre il potenziamento tecnologico di Villa Mussolini e del Museo del Territorio, trasformandoli in hub culturali permanenti dotati di sistemi digitali avanzati e reti di monitoraggio ambientale. Con l’integrazione, è l’auspicio, del milione di euro che il ministero mette in palio per la città che sarà decretata Capitale italiana del mare 2026.