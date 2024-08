Riccione, campagna “Pensaci un attimo”: sicurezza stradale protagonista in piazzale Ceccarini

Il Comune di Riccione ha accolto l’iniziativa “Se bevi e assumi sostanze stupefacenti e poi guidi, puoi perdere tutto in un istante”, che si è svolta ieri sera in piazzale Ceccarini, dalle 19 fino a mezzanotte. L’evento, organizzato dalla direzione generale cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, si inserisce nella campagna di sensibilizzazione “Pensaci un attimo”.

La serata ha visto una forte partecipazione da parte del pubblico, con numerose persone che hanno affollato lo spazio per prendere parte alle attività educative e informative. Tra queste, la distribuzione di etilometri monouso e altri dispositivi di sicurezza come gilet catarifrangenti, caschi e luci per biciclette.

La manifestazione, a cui hanno preso parte anche gli agenti della Polizia locale di Riccione, è stata accompagnata da momenti di confronto diretto con esperti dell’Osservatorio per la sicurezza stradale della Regione, che hanno risposto alle domande dei cittadini e distribuito materiale informativo. L’evento ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza stradale che mira a ridurre gli incidenti e le loro gravi conseguenze.