Riccione, camminata benefica con Croce Rossa e Avis sabato 9 novembre

Il comitato locale della Croce Rossa italiana e Avis Riccione organizzano per sabato 9 novembre l’iniziativa a scopo benefico “Cammina insieme a noi”. La camminata non competitiva è aperta a tutta la cittadinanza ed è volta a sostenere le attività socio-sanitarie e assistenziali in cui il comitato riccionese è impegnato sul territorio comunale.

La camminata, con partenza e arrivo in viale Ceccarini di fronte alla Farmacia dell’Amarissimo, si sviluppa lungo un percorso di 5 chilometri sul lungomare di Riccione. Dalle 9 via libera alle iscrizioni, che potranno essere effettuate in loco, e poi alle 10 tutti ai nastri di partenza per un momento di saluto degli organizzatori e la partenza della camminata che darà il via a un momento all’insegna del divertimento e della solidarietà. Ad attendere i partecipanti, al termine del percorso, ci sarà la festa finale con il ristoro e le premiazioni per il gruppo più numeroso, il camminatore più piccolo e quello più grande.

L’iniziativa, che unisce la promozione dell’attività fisica come buona prassi per uno stile di vita sano alla solidarietà, è organizzata in collaborazione con PhotoSì e Riccione podismo con il patrocinio del Comune di Riccione. La quota di partecipazione è di 5 euro e il ricavato sarà destinato a sostenere le numerose attività umanitarie della Croce rossa di Riccione.