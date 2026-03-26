Riccione, cade un ippocastano in viale Saffi: strada chiusa

RICCIONE. A causa delle condizioni climatiche avverse questo pomeriggio è caduto un albero della specie ippocastano in Viale Saffi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero in cui risulta una degenerazione del tessuto legnoso nel punto di intersezione tra l’apparato radicale e il fusto. La strada di conseguenza è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di sicurezza e rimozione. Nella giornata odierna al momento risultano altri 2 alberi caduti entrambi in area privata.