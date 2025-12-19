Riccione, c’è anche Emma per “Music City”: il concerto fissato per il 15 luglio

Estate 2026, piazzale Roma accende la musica: il 15 luglio sul palco c’è Emma, per “Riccione Music City”. Una serata in riva al mare che punta a tenere insieme turismo e intrattenimento, con la cantante pronta a scorrere tra i pezzi che hanno fatto ballare generazioni di fan e le novità dell’ultimo periodo, nel segno di quella “grinta” che l’ha resa una presenza fissa nei grandi eventi.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’uscita del singolo “Brutta Storia”, accolto con entusiasmo, e dal ritorno in classifica di “L’amore non mi basta”: numeri che, secondo la nota, valgono oltre 120 milioni di stream e più di 75mila contenuti su TikTok ispirati al brano. Il concerto si inserisce nel calendario estivo che la città sta costruendo come richiamo nazionale. I biglietti saranno in vendita dalle 14 di oggi nei consueti circuiti di prevendita. Info e disponibilità saranno aggiornate sulle piattaforme ufficiali. E il cartellone non è completo: prossimamente sono attesi nuovi annunci, con altri live di richiamo pronti ad aggiungersi al calendario di “Riccione Music City”.