Riccione, bolognese stroncato da un malore in spiaggia davanti alle figlie

RICCIONE. Un uomo di 50 anni di Bologna è morto stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia allo stabilimento 88 di Riccione. è successo ieri pomeriggio alle 15 quando l’uomo, che stava giocando con le figlie poco distante dalla riva, si è improvvisamente sentito male. Era a poco più di 20 metri dalla battigia e i primi ad intervenire sono stati i bagnini di salvataggio dopo aver sentito le bambine urlare. Il 50enne è stato riportato a riva per le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale del 118 con un’ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno proseguito col massaggio cardiaco e il defibrillatore per oltre mezz’ora ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto, mentre per le indagini del caso è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto di Riccione. Il turista bolognese era un assiduo frequentatore di Riccione visto che aveva nella Perla Verde la sua seconda casa dove in questi giorni stava passando le ferie con la moglie e due figli piccoli. Le cause del malore non sono ancora chiare, probabilmente saranno i sanitari a chiarire se a fermare il cuore del 50enne sia stata una congestione o un problema cardiaco latente.