Riccione, bivacchi illegali in spiaggia e nelle ex colonie: identificate oltre 25 persone

I Carabinieri di Riccione, con l’ausilio dalla Polizia Intercomunale di Riccione-Misano-Coriano hanno effettuato servizi volti a contrastare la presenza di individui persone prive di alloggio che bivaccano in luoghi di fortuna, per prevenire la creazione di aree di illegalità.

Sono state così verificate le spiagge libere, fra cui l’arenile antistante il piazzale Roma nonché numerosi immobili abbandonati (soprattutto ex colonie) che, seppure messe in sicurezza mediante muratura degli accessi, sono state danneggiate per entravi e adattate a ricoveri occasionali. L’attività straordinaria di controllo viene organizzata e svolta, in particolare nel periodo estivo, in cui aumentano le presenze in Riviera, al fine di accrescere la sicurezza della cittadinanza locale e dei turisti. Nell’ambito dei servizi sono stati controllati e identificate oltre 25 persone, tutti cittadini extracomunitari, in prevalenza nordafricani, di cui alcuni gravati da precedenti penali.