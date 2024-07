Riccione, bimbo di 7 anni rischia di annegare in piscina, salvato dal bagnino

Grande spavento nella tarda mattinata di oggi nella piscina del Bagno 110 a Riccione. Un bambino straniero di 7 anni ha avuto un malore, probabilmente dovuto ad una congestione per avere mangiato un po’ troppo prima di buttarsi in acqua. Il bambino di è sentito male ed è stato provvidenziale l’intervento immediato del bagnino di slavataggio, che con grande professionalità lo ha messo in salvo, liberando le vie respiratorie. Il piccolo ha vomitato e si è ripreso: nella concitazione anche la sorellina di 6 anni che era accanto a lui si è sentita male, spaventata durante le cure al fratello. Il bambino si è ripreso ma è stato portato per precauzione in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti, al pari della sorellina.