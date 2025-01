Riccione, Biblioteca più sicura di fronte agli eventi meteorologici estremi

A Riccione sono terminati nel mese di dicembre 2024 i lavori previsti dal progetto “Interventi per mettere in sicurezza il patrimonio librario e migliorare il microclima in Biblioteca”. Gli interventi si sono resi necessari in seguito agli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio a maggio 2023, evidenziando l’urgenza di proteggere il piano interrato del Centro della pesa, sede del magazzino librario e dell’archivio comunale.

Per poter finanziare queste operazioni, la Biblioteca ha partecipato con successo al bando della Regione Emilia-Romagna “Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi rivolto agli enti pubblici”, ottenendo un contributo regionale di 32.100 euro, pari al 100 per cento della somma richiesta, per un progetto dal costo complessivo di 82.486 euro. La parte restante, pari a 50.386 euro, è stata finanziata dal Comune di Riccione.

Gli interventi hanno incluso la sostituzione del gruppo frigo con un sistema più efficiente, capace di migliorare sensibilmente il microclima della struttura. Questa miglioria assicura le condizioni ottimali per la conservazione del patrimonio culturale custodito, grazie a un controllo adeguato dell’umidità e garantisce anche un alto grado di vivibilità e fruibilità della Biblioteca, soprattutto nei mesi estivi.

Un altro intervento fondamentale ha riguardato la sostituzione delle pompe di sollevamento delle acque nel piano interrato, sede degli archivi e del magazzino librario. Le nuove pompe, dotate di un sistema triturante, sono tecnologicamente avanzate e in grado di affrontare con maggiore efficacia le piogge abbondanti o alluvionali. Grazie al finanziamento ottenuto, è stato inoltre installato un sistema di monitoraggio centralizzato per il controllo immediato delle pompe, con la possibilità di gestione da remoto in caso di blocchi o malfunzionamenti.

Un’operazione mirata è stata realizzata anche sul cancello posteriore della Biblioteca, per ridurre il rischio di infiltrazioni di acqua piovana dalla rampa che conduce al piano interrato.

Con questi interventi, la Biblioteca di Riccione si è posta l’obiettivo di proteggere il patrimonio culturale della città di fronte agli eventi meteorologici estremi, che si verificano con crescente frequenza.