Riccione, barche storiche protagonista dal 21 al 23 giugno con “Il legno e il mare”

Dal 21 al 23 giugno a Riccione tornano gli eventi de “Il legno e il mare”, dedicati agli esemplari di imbarcazioni in legno fedelmente restaurati e in perfette condizioni operative che andranno a impreziosire il lungomare e il mare di Riccione nel lungo weekend. “Durante i tre giorni si potranno ammirare le splendide barche realizzate grazie alla sapiente arte dei maestri d’ascia e anche scoprire segreti e storie dell’andare per mare di un tempo lontano, osservare le imbarcazioni coi loro equipaggi che sfilano nello specchio d’acqua che lambisce la spiaggia di Riccione”, si legge in una nota.

Il programma prevede anche due appuntamenti culturali. Venerdì 21 giugno alle ore 21.30, Stefano Medas incontra il pubblico al Club Nautico per una serata sul tema dell’archeologia marina. Medas è un personaggio noto nel mondo della cultura e della tradizione legati al mare: archeologo subacqueo e navale, è presidente dell’Istituto italiano di Archeologia e Etnologia navale ed è stato docente a contratto di Storia della navigazione antica e di Archeologia e Storia navale del mondo fenicio-punico. Ha anche condotto numerose campagne di scavo su relitti e siti sommersi.

Sabato 22 giugno alle 21.30, la Serata con il Mare e il Legno, in programma in piazzale San Martino, avrà come ospite Roberto Soldatini e il suo Stradivari. Direttore d’orchestra, violoncellista, docente di violoncello al conservatorio di Bari, autore di sei libri che parlano di libertà, di mare e della sua barca, nonché vincitore di due premi letterari e apprezzato velista e navigatore: Soldatini allieterà il pubblico con le note del suo preziosissimo violoncello del 1714, la recitazione di testi letterari e di opere poetiche, i racconti di mare e di viaggi di chi ha scelto di vivere in barca.