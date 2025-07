Riccione. Bambina in sedia a rotelle cade nel porto, salvata da un carabiniere

Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, durante lo spettacolo pirotecnico della tradizionale manifestazione “Madonna del Mare” presso il porto canale di Riccione affollato da centinaia di spettatori, si è sfiorata la tragedia quando una bambina di 9 anni su sedia a rotelle è precipitata accidentalmente dalla banchina nelle acque del porto, profonde oltre due metri in quel tratto.

Tra i numerosi presenti c’era anche un Appuntato dell’Arma di Riccione libero dal servizio che stava assistendo all’evento. Il militare, accortosi immediatamente dell’accaduto, non ha esitato a tuffarsi in acqua raggiungendo in pochi istanti la minore che, ancora legata alla carrozzina, rischiava di affondare.

Il carabiniere è riuscito a liberare la bambina dai sistemi di sicurezza della sedia a rotelle e a riportarla rapidamente in superficie, tra gli applausi dei presenti ancora sotto shock per quanto appena accaduto.

Sulla banchina, alla piccola sono state prestate le prime cure dal personale sanitario presente per seguire l’evento. Sia la bambina che il suo soccorritore sono risultati in buone condizioni di salute.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi grazie al coraggio e alla prontezza di riflessi del carabiniere, con solo tanto spavento per la famiglia lombarda venuta a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Riviera.