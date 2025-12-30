Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors

Riccione ha dato il via ai festeggiamenti per il Capodanno nel modo migliore: con un bagno di folla che ha riempito piazzale Ceccarini nel tardo pomeriggio di oggi. Protagonisti dell’evento i The Kolors, che con il loro concerto gratuito hanno trasformato il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, attirando migliaia di persone tra residenti e turisti.

L’appuntamento, iniziato poco dopo le 18:00, ha confermato ancora una volta l’attrattività della proposta artistica di Riccione per le festività. Stash e la sua band hanno travolto il pubblico con la loro energia contagiosa, regalando oltre un’ora di grande musica e divertimento che ha saputo coinvolgere diverse generazioni. Da “Karma” a “Cabriolet Panorama”, passando per “Tu con chi fai l’amore” e “Italodisco”, tutti i più grandi successi del gruppo hanno scatenato un entusiasmo travolgente.

E proprio mentre cantava “Pensare male”, Stash non ha nascosto la sua emozione gridando dal palco: “Riccione sei bellissima”. Parole che hanno riassunto perfettamente il clima della serata, fatto di energia, partecipazione e un legame speciale tra artisti e pubblico.

Il concerto dei The Kolors segna il debutto della tre giorni di musica e intrattenimento dedicata al Capodanno riccionese, racchiusa sotto il claim “Viva Riccione - Il tuo Natale al mare”. L’entusiasmo e la grande affluenza registrata oggi testimoniano il successo di un format capace di coniugare la bellezza del mare d’inverno con i grandi eventi live nel cuore della città.

Un inizio col botto per le festività di fine anno, che promette altri momenti di festa e spettacolo nei prossimi giorni.