Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors

Riccione
  • 30 dicembre 2025
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors
Riccione. Bagno di folla in piazzale Ceccarini per il concerto dei The Kolors

Riccione ha dato il via ai festeggiamenti per il Capodanno nel modo migliore: con un bagno di folla che ha riempito piazzale Ceccarini nel tardo pomeriggio di oggi. Protagonisti dell’evento i The Kolors, che con il loro concerto gratuito hanno trasformato il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, attirando migliaia di persone tra residenti e turisti.

L’appuntamento, iniziato poco dopo le 18:00, ha confermato ancora una volta l’attrattività della proposta artistica di Riccione per le festività. Stash e la sua band hanno travolto il pubblico con la loro energia contagiosa, regalando oltre un’ora di grande musica e divertimento che ha saputo coinvolgere diverse generazioni. Da “Karma” a “Cabriolet Panorama”, passando per “Tu con chi fai l’amore” e “Italodisco”, tutti i più grandi successi del gruppo hanno scatenato un entusiasmo travolgente.

E proprio mentre cantava “Pensare male”, Stash non ha nascosto la sua emozione gridando dal palco: “Riccione sei bellissima”. Parole che hanno riassunto perfettamente il clima della serata, fatto di energia, partecipazione e un legame speciale tra artisti e pubblico.

Il concerto dei The Kolors segna il debutto della tre giorni di musica e intrattenimento dedicata al Capodanno riccionese, racchiusa sotto il claim “Viva Riccione - Il tuo Natale al mare”. L’entusiasmo e la grande affluenza registrata oggi testimoniano il successo di un format capace di coniugare la bellezza del mare d’inverno con i grandi eventi live nel cuore della città.

Un inizio col botto per le festività di fine anno, che promette altri momenti di festa e spettacolo nei prossimi giorni.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui