Riccione, bagnino ex calciatore morto in un incidente stradale, il cordoglio della sindaca e della Libertas San Marino

“La Città di Riccione si unisce al profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giacomo Premi, venuto a mancare a 39 anni a seguito di un incidente stradale. L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Così la sindaca di Riccione Daniela Angelini in un post sui social per dare la vicinanza alla città dopo la scomparsa del bagnino del Bagno 80 e 81 di Riccione. Ex calciatore professionista, Premi ha perso la vita in un tragico incidente stradale la mattina del 15 agosto sulla Statale Adriatica nei pressi di Fano.

Premi aveva militato anche nella Libertas San Marino che lo ha ricordato in un post su Facebook: “Tutta l’AC Libertas si stringe attorno alla famiglia di Giacomo Premi, venuto a mancare prematuramente stamattina in un incidente stradale a Fano.

Giacomo aveva militato nel 2023/24 con la nostra maglia. Riposa in pace”.