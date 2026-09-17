Riccione, bagnino chiude 12enne dentro la cabina: accusato di sequestro di persona, viene assolto

Era accusato di aver trascinato e chiuso a chiave un 12enne per qualche minuto in una cabina del suo stabilimento balneare e di aver provocato lesioni anche ad altri due coetanei, tutti riccionesi e figli di appartenenti alle forze dell’ordine. Ma l’accusa di sequestro di persona aggravato non ha retto davanti al gup. Il giudice dell’udienza preliminare Raffaella Ceccarelli ha così assolto da quel capo di imputazione il titolare del bagno, un 63enne di Riccione, condannandolo invece a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per le lesioni certificate dai referti del Pronto soccorso. Il pm per lui aveva chiesto invece nove mesi di carcere. Nel corso della vicenda giudiziaria l’uomo, difeso dall’avvocato Enrico Graziosi del foro di Rimini, ha inoltre scelto di risarcire volontariamente le famiglie dei minori, costituitesi parti civili e tutelate dall’avvocato Carlo Benini del foro di Ravenna, versando complessivamente 7mila euro a fronte di una loro richiesta complessiva di 180mila euro. Risarcimento considerato però dal giudice definitivo e sufficiente per i danni cagionati.