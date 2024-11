Riccione, aumentano i mesi dello sfalcio erba a causa del cambiamento climatico

RICCIONE. Il Comune di Riccione dà notizia di una serie di interventi che saranno completati da parte di Geat entro la fine dell’anno e che riguardano la cura e la gestione del verde pubblico, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al decoro degli spazi urbani. In programma c’è la potatura di oltre 900 alberi ad alto fusto, tra cui pini e platani, individuati durante il Censimento arboreo in base a specifiche esigenze di salute e sicurezza delle piante. La potatura consentirà di mantenere le alberature in condizioni ottimali, riducendo i rischi per cittadini e visitatori. Oltre alla potatura, come da prescrizione a seguito del Censimento arboreo, Geat eseguirà controlli approfonditi su una selezione di alberi ad alto fusto per verificarne la stabilità e garantire la sicurezza pubblica.

Questi controlli includono 50 tomografie, 100 prove di trazione (pulling test) e circa 300 test con penetrometri, che consentiranno di raccogliere informazioni dettagliate sulla salute e sulla solidità delle alberature.

Parallelamente, Geat, come da indicazione dell’amministrazione comunale, proseguirà con il Censimento arboreo delle strade e dei giardini pubblici, attività fondamentale per avere un quadro sempre aggiornato delle circa 35.000 piante presenti sul territorio e per pianificare interventi mirati in futuro. Si stima che potranno essere compiute verifiche su ulteriori 20mila piante: si tratta di un censimento di natura conoscitiva che non è comprensivo di una verifica Vta (Visual Tree Assessment) nella fase di indagine generale.

In aggiunta, entro fine novembre saranno portate a termine le ultime operazioni stagionali di sfalcio dell’erba e di diserbo meccanizzato dei marciapiedi, garantendo ai pedoni luoghi più puliti e accessibili. Il presidente di Geat, Fabio Galli, argomenta a proposito che «a partire dal 2025 la gestione delle attività di sfalcio e manutenzione del verde urbano a Riccione dovrà adattarsi sempre più ai cambiamenti climatici in corso». Secondo Galli, «l’aumento delle temperature e la variabilità delle condizioni atmosferiche stanno intensificando la crescita della vegetazione, richiedendo quindi un’estensione dei periodi di manutenzione». Per far fronte a questa nuova realtà e al fine di garantire aree verdi sempre in condizioni di decoro, Geat intende proporre all’amministrazione comunale di «anticipare l’inizio delle operazioni di sfalcio al mese di marzo e di prolungarle fino a novembre, come già sta avvenendo quest’anno». Infine, proprio in questi giorni «diverse aree della città verranno abbellite con fioriture stagionali, contribuendo a creare un’atmosfera più accogliente in vista delle festività invernali».