Riccione, arrivano i writers e il canile diventa una galleria d’arte a cielo aperto - Gallery

Ieri pomeriggio, domenica 28 luglio, il canile di Riccione si è trasformato in una galleria d’arte a cielo aperto. I migliori writers del territorio locale - Burla Manu, Blatta, Yopoz, Enko4, Federico Tomoz Bandini e Giacomo Drudi – si sono ritrovati negli spazi di via Albana 12 per i “Graffi di canile”, il progetto che unisce l’arte all’amore per gli animali. All’iniziativa ha preso parte anche la sindaca di Riccione, Daniela Angelini.

Gli artisti hanno espresso la loro creatività dal vivo, per abbellire il canile e renderlo un luogo sempre più accogliente: tra interpretazioni personali, visioni surreali e naïf, i writers hanno raccontato il legame speciale di amore e di amicizia con l’animale più fedele all’uomo. A breve, sarà aperta l’asta delle opere realizzate in questa particolare occasione e il ricavato verrà utilizzato per eseguire i lavori di miglioria del canile.

L’evento ha dato anche la possibilità a tante persone di conoscere gli animali in attesa di trovare una casa amorevole. Gli educatori e i volontari dell’associazione K. Lorenz, che gestisce il canile intercomunale di Riccione, sono stati presenti all’iniziativa e hanno risposto alle tante domande sugli animali ospiti e sulle pratiche di adozione.

Informazioni sul progetto “Graffi di canile” e sulle pratiche di adozione: Canile di Riccione (via Albana 12) tel. 0541 645454, pagina Facebook: https://www.facebook.com/canilediriccione/?locale=it_IT