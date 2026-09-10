Riccione, arrivano i bandi per la concessione di 14 zone di spiaggia ma non riguardano i servizi a monte

RICCIONE. Il Comune di Riccione avvia ufficialmente il percorso per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La Giunta comunale ha infatti tracciato le linee guida per le procedure comparative che assegneranno i primi quattordici lotti. È importante precisare che non si tratta di stabilimenti balneari completi, bensì di aree classificate come “solo arenile”: in questi casi specifici, la parte a monte della spiaggia, che ospita cabine, servizi e strutture fisse, risulta infatti di proprietà privata. I bandi, che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana, riguarderanno quindi unicamente la concessione della porzione di spiaggia a mare, destinata al posizionamento di ombrelloni e attrezzature leggere.

Le nuove concessioni, relative esclusivamente a questi specifici lotti di solo arenile, avranno una durata di cinque anni, un arco temporale ritenuto idoneo per consentire agli operatori l’ammortamento degli investimenti necessari a migliorare l’offerta. Per garantire la massima concorrenza e favorire le piccole e medie imprese, ogni concorrente potrà aggiudicarsi un numero limitato di lotti. L’assegnazione avverrà prestando massima attenzione alla qualità, dove la validità del progetto gestionale avrà un peso nettamente superiore rispetto alla componente prettamente economica. Saranno premiate le proposte orientate alla sostenibilità ambientale, all’esperienza e alla qualificazione professionale nel settore, all’inclusione lavorativa di giovani e donne, alla valorizzazione dell’attività come principale fonte di reddito e alla gestione diretta. I concessionari, oltre al canone, dovranno versare un contributo annuo a favore del Comune di Riccione, che verrà reinvestito in opere e servizi con valenza turistica.