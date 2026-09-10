Riccione, arrivano i bandi per la concessione di 14 zone di spiaggia ma non riguardano i servizi a monte

RICCIONE. Il Comune di Riccione avvia ufficialmente il percorso per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La Giunta comunale ha infatti tracciato le linee guida per le procedure comparative che assegneranno i primi quattordici lotti. È importante precisare che non si tratta di stabilimenti balneari completi, bensì di aree classificate come “solo arenile”: in questi casi specifici, la parte a monte della spiaggia, che ospita cabine, servizi e strutture fisse, risulta infatti di proprietà privata. I bandi, che verranno pubblicati a partire dalla prossima settimana, riguarderanno quindi unicamente la concessione della porzione di spiaggia a mare, destinata al posizionamento di ombrelloni e attrezzature leggere.