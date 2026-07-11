Riccione, arriva il calcio da strada delle star dei social

Il calcio del futuro sbarca sulla Riviera romagnola per un appuntamento che unisce sport, spettacolo e cultura digitale. Martedì 14 luglio, dalle ore 16 fino a mezzanotte, piazzale Roma a Riccione ospiterà “The Cage”, l’innovativo format di street football tre contro tre. La celebre piazza sul mare si trasformerà per un giorno in un’arena urbana aperta al pubblico, dove si alterneranno partite rapide e spettacolari all’interno di una gabbia, caratterizzate da regole speciali e giocate ad alta intensità pensate per conquistare soprattutto i più giovani.

L’evento porterà in città circa un centinaio di protagonisti del calcio social, tra creator, talent e volti noti della Kings League molto seguiti dalle community online, come PirlasV, Sergio Cruz, Off Samuel, le atlete dell’Eva Milano e molti altri. Con un bacino di oltre 25 milioni di follower stimati tra YouTube, Instagram e TikTok, la manifestazione rappresenta una straordinaria vetrina promozionale per la perla verde dell’Adriatico. Per l’occasione, in sintonia con il clima dei Mondiali di calcio in corso, i giocatori scenderanno in campo indossando maglie vintage ispirate alle nazionali più iconiche della storia.

L’iniziativa ha incassato il pieno favore dell’amministrazione comunale. L’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha sottolineato come eventi capaci di coniugare sport, intrattenimento e nuovi linguaggi arricchiscano la proposta turistica locale, offrendo a cittadini e visitatori nuove modalità di vivere gli spazi urbani e valorizzando una location simbolo come piazzale Roma. La tappa riccionese sarà un momento centrale per la crescita del format e includerà una conduzione live con commento tecnico e riprese video destinate alla successiva distribuzione sul canale YouTube ufficiale di “The Cage”.