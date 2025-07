Riccione. Arrestato per rapina impropria

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestao un 39 marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per l’ipotesi di reato di rapina impropria.

L’intervento, ieri, è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa “112” relativa a un furto all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino. Giunti sul posto, i militari accertavano che l’uomo era stato notato dal personale del negozio riporre la merce prelevata dagli scaffali all’interno di uno zaino, salvo poi recarsi alle casse ed oltrepassarle dopo aver pagato un solo articolo. Pertanto veniva fermato da un addetto alla vigilanza e invitato a seguirlo in un locale adibito alla sicurezza al fine di effettuare i controlli del caso, ma il 39enne, sentendosi scoperto, avrebbe reagito in maniera violenta, minacciando e spintonando il vigilante nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’intervento tempestivo della pattuglia permetteva di bloccare l’uomo e condurlo presso gli uffici dell’Arma per la redazione degli atti. I militari, accertato che il fermato era già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e privo di permesso di soggiorno in corso di validità, lo dichiaravano in stato di arresto trattenendolo presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.