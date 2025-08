Riccione, arrestato hacker ricercato dall’Fbi. Ricattava enti degli Usa

RICCIONE. Un criminale informatico che ricattava enti statunitensi è stato arrestato oggi in un blitz condotto dalla polizia postale di Rimini in sinergia con l’Fbi. L’uomo è accusato di aver messo in atto diversi episodi di estorsione dal 2023 al 2025 per un valore di diversi milioni di dollari. E’ stato individuato in un albergo di Riccione mentre era in vacanza con la famiglia. Durante l’operazione è stato anche effettuato il sequestro di materiale informatico e di alcune migliaia di euro in contanti.