Riccione, armi da taglio, droghe e cyberbullismo: le forze dell’ordine incontrano gli studenti

I Carabinieri della Compagnia di Riccione, congiuntamente alla Polizia Locale hanno predisposto nei giorni scorsi una serie di mirati servizi di prevenzione e controllo presso gli istituti Volta-Fellini e I.A.L. (Innovazione Apprendimento Lavoro).

L’attività è finalizzata da un lato a stimolare il confronto e la riflessione dei giovani e dall’altro a verificare il rispetto delle norme, così da scoraggiare eventuali condotte illecite – quali ad esempio il porto ingiustificato di armi da taglio o l’introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi – assicurando in tal modo il regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche. La presenza delle forze dell’ordine tra i banchi mira, contestualmente, a consolidare il rapporto di fiducia tra i giovani e le Istituzioni.

All’azione di vigilanza esterna si affianca una strutturata campagna informativa all’interno delle classi. Da un lato, la Polizia Locale, avvalendosi dell’impiego dell’unità cinofila, ha condotto attività dimostrative e di sensibilizzazione sui rischi legati all’assunzione di stupefacenti. Dall’altro, i militari dell’Arma hanno dato seguito al progetto per la Cultura della Legalità, incontrando direttamente gli studenti.

Durante le conferenze, i Carabinieri hanno affrontato con i giovani tematiche di stretta attualità. Particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo – attentamente monitorati per le gravi ricadute psicologiche e relazionali sulle vittime – nonché ai pericoli, spesso sottovalutati, derivanti dall’abuso di alcol e dall’uso di droghe.