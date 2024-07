Riccione, Aquafan lancia i giovani dj

RICCIONE. Si chiama Beatwave, è un progetto che vuol far conoscere i giovani Dj delle scuole Dj Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli e appassionare gli amanti della musica elettronica. Il 12, 19 a 26 luglio sbarca ad Aquafan, il parco acquatico di Riccione, nel riminese, col titolo appunto di Aquafan BeatWave a significare un’onda di nuovi talenti della new generation Dj. Otto studenti di queste accademie si esibiranno in set “pop-up” sulle piattaforme degli scivoli. Dalle 14, ogni venerdì sul palco della Piscina Onde ci sarà un dj set collettivo, in attesa della grande onda. Il progetto nasce dalla partnership tra AlphaTheta Corporation e Costa Edutainment. “Siamo entusiasti di collaborare con Costa Edutainment per portare BeatWave ad Aquafan. Questo progetto non solo offre una piattaforma per i giovani talenti di esibirsi, ma dimostra anche l’innovazione e la facilità d’uso dei prodotti AlphaTheta, nati per supportare la creatività degli artisti. Vogliamo creare momenti indimenticabili che uniscono musica e divertimento, rendendo ogni discesa sugli scivoli un’esperienza straordinaria”, commenta Michel Corradi, Country Manager per l’Italia di AlphaTheta. Per Patrizia Leardini Coo Costa Edutainment, «da sempre Aquafan è un luogo di osservazione del sociale contemporaneo, un contesto di sperimentazione delle mutazioni che riguardano l’identità, i costumi, gli stili di vita. Nel caso di Beat Wave, mutazioni anche delle tendenze musicali nazionali. Uno spazio che grazie ai suoi confini spaziali e simbolici, si costituisce come ambiente adeguato a nuove concezioni di divertimento e loisir».